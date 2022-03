Consip: Attivo l’Accordo quadro per trattamenti di dialisi

L’iniziativa, in collaborazione con la Società italiana di nefrologia (Sin), offre una vasta gamma di trattamenti e filtri, con la garanzia di poter scegliere i più adeguati alle esigenze cliniche dei pazienti

Consip ha attivato l’Accordo Quadro per la fornitura di trattamenti di dialisi extracorporea, che comprende – per la prima volta in una gara centralizzata a livello nazionale – anche trattamenti di dialisi peritoneale e filtri “speciali” per dialisi extracorporea, ampliando ulteriormente l’offerta merceologica Consip nel campo della nefrologia. “Grazie allo strumento dell’Accordo Quadro multi fornitore con scelta clinica, le Amministrazioni avranno a disposizione – spiega Consip – una vasta gamma di trattamenti e filtri e la garanzia di poter scegliere quelli più adeguati alle esigenze cliniche dei pazienti, garantendo la scelta del prodotto più adatto al singolo paziente in base alle indicazioni dei nefrologi. Le Amministrazioni potranno, infatti, stipulare gli appalti specifici con il primo aggiudicatario e/o con uno degli altri aggiudicatari dell’AQ, fornendo adeguata motivazione clinica.

Tre i lotti a disposizione: il lotto 1 è dedicato ai trattamenti di dialisi extracorporea, mentre il lotto 2 (trattamenti di dialisi peritoneale) e il lotto 3 (filtri speciali per dialisi extra-corporea), sono a loro volta divisi in sub-lotti distinti in base al tipo di metodica o alla particolare tipologia di filtro.

L’Accordo Quadro avrà una durata di 12 mesi mentre i singoli contratti stipulati dalle Amministrazioni avranno una durata di 5 anni. Per lo sviluppo dell’iniziativa è stato fondamentale – conclude Consip – il contributo della Società Italiana di Nefrologia (SIN), al fine di garantire la definizione di standard di elevata qualità e l’aderenza ai percorsi clinici nonché alle esigenze terapeutiche dei pazienti.