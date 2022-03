Consiglio regionale: seduta rinviata per mancanza del numero legale

La seduta del Consiglio regionale è stata sciolta per mancanza del numero legale sulla votazione della mozione d’ordine, proposta dal capogruppo della Lega Davide Bellomo, di rinviare ad altra seduta la discussione degli altri punti all’ordine dei lavori decisi dalla conferenza dei capigruppo. Rimanevano quindi da discutere le mozioni del consigliere Di Gregorio sull’applicazione della clausola sociale nel capitolato d’appalto della gara per l’affidamento del servizio di ristorazione ai degenti; del consigliere Mazzotta sulla riattivazione del centro cottura del presidio “Vito Fazzi”; del consigliere De Leonardis sulla sospensione delle accise a seguito del rincaro del carburante; del consigliere Stellato sull’integrazione dei codici ATECO per i bandi PIA medie e piccole e contratti di programma; del consigliere Gatta sulle persone vittime di violenza.