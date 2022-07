Consiglio regionale: ok alla mozione per istituzione Centri Spoke negli ospedali di San Severo e Cerignola

Approvata all’unanimità la mozione, di cui è primo firmatario il consigliere Paolo Dell’Erba, al fine di implementare la rete assistenziale per il pronto intervento e la cura dell’ictus all’interno della rete regionale Stroke Unit dell’area della Provincia di Foggia.

In particolare, si chiede che la Giunta regionale si attivi per l’istituzione di servizi di Centri Spoke presso gli ospedali di San severo e Cerignola al fine di garantire e assicurare l’indispensabile e corretto funzionamento del sistema di urgenza, così da rendere efficiente ed efficace l’intervento tempo dipendente sui pazienti affetti da patologica neurologica acuta (ictus cerebrale), coprendo finalmente in maniera adeguata le esigenze di aree territoriali omogenee della provincia di Foggia che attualmente ne risultano sprovviste, in stretta relazione con il centro HUB del Policlinico Ospedali Riuniti di Foggia.