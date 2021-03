Consiglio regionale, Capone: “Avanti con i vaccini, lo dobbiamo a chi aspetta”

“Andiamo a fondo sulla questione vaccini, lo dobbiamo a chi aspetta silenziosamente e con grande rispetto il proprio turno, a chi è vulnerabile e ne aveva diritto già nella prima fase. Ma non perdiamo di vista l’obiettivo, i nostri anticorpi oggi si chiamano vaccini. Dove c’è stata una larga copertura vaccinale la curva s’inverte”.

Così la presidente del Consiglio regionale, Loredana Capone, in apertura della seduta consiliare odierna.

“La buona sanità è la rotta – ha aggiunto – e la Puglia ce la sta mettendo tutta, nonostante partisse svantaggiata rispetto a molte altre regioni del nord. La sanità pubblica sarà un tema centrale nel confronto sul Next Generation Eu e su tutta la programmazione delle grandi risorse europee.

Oggi e domani il Governo Draghi, con la Ministra per il Sud, Mara Carfagna, ha avviato una consultazione specifica sui progetti per il Sud. Mi complimento con la Ministra per l’impegno e il metodo e sono certa che questo dialogo sarà fondamentale per restituire al Paese, da nord a sud, il riscatto che merita. Questa mattina è intervenuto il nostro Presidente, a lui abbiamo voluto consegnare le proposte raccolte ai tavoli interistituzionali. Giovedì torneremo a riunirci tutti in remoto per stilare il documento definitivo che sottoporremo all’attenzione di tutto il Consiglio regionale e che speriamo possa essere al più presto occasione di un nuovo confronto con il Governo”.

E poi la proposta di istituire una Commissione permanente in materia di legalità e di contrasto ai fenomeni mafiosi: “Ci stiamo già lavorando, ne abbiamo parlato stamattina in Conferenza dei Capigruppo. Non è una sfida secondaria. Tutte le volte che c’è stata una grande emergenza le mafie hanno fatto grandi affari e questa lo è. Questo Consiglio deve farsi promotore sempre più attivo della legalità, e non solo per garantire la trasparenza degli atti e dei procedimenti amministrativi, ma per essere vicino alle comunità pugliesi giorno dopo giorno, bisogno dopo bisogno, per offrire loro tutti gli strumenti utili a difendersi”.

Infine l’appello affinché l’Europa intervenga sulla scelta del Presidente Erdogan di ritirare la Turchia dalla Convenzione di Istanbul: “Auspico che il Governo turco riveda questa scelta e che l’Europa, il continente dei diritti, faccia pesare con forza e determinazione il suo ruolo internazionale. I diritti delle donne e degli uomini sono e devono essere diritti universali. Non possiamo ammettere nessun passo indietro”.