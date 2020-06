Consiglio regionale – Approvate all’unanimità due mozioni

Il consiglio regionale ha approvato all’unanimità due mozioni. La prima, rivolta a realizzare interventi a favore delle persone con disabilità in relazione all’emergenza da Covid-19, impegna il presidente e la giunta regionale a predisporre interventi per i servizi domiciliari, semiresidenziali e residenziali per il sostegno e la protezione delle persone con disabilità che contemplino, in particolare, la fornitura gratuita di dispositivi di protezione individuale e dei test sierologici alle RSA ed alle comunità residenziali e semiresidenziali per soggetti con disabilità.

La seconda mozione ha per tema la profilassi degli allevamenti di ovini e caprini pugliesi dalla paratubercolosi ovina e caprina. Il documento, analizzando i rischi per gli allevamenti e la necessità delle aziende di trasformazione di dotarsi dei necessari certificati, impegna il governo regionale ad avviare un’azione in sede di Conferenza Stato Regioni per verificare la possibilità di equiparare la paratubercolosi degli ovini e dei caprini a quella dei bovini.