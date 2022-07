Consiglio regionale: approvata mozione per contratti a tempo riservati agli specializzandi in medicina

Approvata a maggioranza una mozione al fine di assicurare le attività assistenziali, viste le criticità esistenti per la copertura dei turni presso i reparti di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza. Pertanto, si chiede l’impegno del governo regionale di portare all’attenzione della Conferenza Stato-Regioni, la possibilità da parte delle Aziende sanitarie di bandire avvisi per contratti a tempo determinato riservati ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione, a partire dal terzo anno in corso, per attività da svolgere al di fuori dell’orario dedicato alla formazione specialistica.