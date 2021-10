«Viene aumentata la dotazione del Fondo di Finanziamento ordinario per l’Università e del Fondo Italiano per la Scienza e viene creato un nuovo fondo per la ricerca applicata.

Le borse di studio per gli specializzandi in medicina vengono portate in via permanente a 12.000 l’anno». Lo si legge nel comunicato stampa del Consiglio dei ministri dopo il varo del Documento programmatico di bilancio.