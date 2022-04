La sen. Assuntela Messina, sottosegretario alla transizione digitale, è intervenuta alla consegna del premio nazionale per le competenze digitali CONSEGNATO IL PREMIO NAZIONALE PER LE COMPETENZE DIGITALI​ 🏆 ​ “La #digitalizzazione dev’essere una storia di inclusione e i premi che conferiamo oggi rappresentano la cifra di ciò che serve per iniziare a scriverla. ​ ​ 📌 Fare del #digitale un terreno condiviso, un’occasione di emancipazione, di autonomia, di elevazione, di pieno coinvolgimento nel disegnare il futuro che vogliamo. ​ ​ Nelle scuole e nei luoghi di #formazione, per rimuovere quelle condizioni di svantaggio che inibiscono la libertà e le #opportunità delle donne di oggi e di domani; nelle periferie fisiche e immateriali della nostra società, dove troppe persone sono tagliate fuori dall’ avanzare del #progresso, dal benessere che ne deriva e che deve essere a tutti garantito.​ ​ 🗓 Oggi a Unioncamere per la consegna del 1° Premio Nazionale per le Competenze Digitali, un’iniziativa di #RepubblicaDigitale promossa dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale e realizzata con il supporto di Formez PA”.