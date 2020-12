Consegnato al Policlinico di Bari il nuovo carico di vaccini Sars-Cov-2

Sono arrivate al Policlinico di Bari sette confezioni di vaccini – ciascuna contenente 195 fiale – che consentiranno a partire da domani, di avviare la campagna vaccinale sugli operatori sanitari. Il corriere, scortato dalla polizia municipale, ha consegnato il carico nelle mani della direttrice della Farmacia dell’ospedale, Marisa Dell’Aera, alla presenza dei responsabili del Nucleo operativo aziendale per la vaccinazione anti-Sars-COV-2 (NOA).

I vaccini sono stati stoccati e custoditi all’interno dei congelatori in grado di raggiungere temperature fino a -80 gradi presenti nell’unità di Medicina trasfusionale del Policlinico di Bari.

Prima dell’utilizzo il personale della Farmacia provvederà a scongelare i vaccini e conservarli in frigoriferi a temperatura tra 2 e 8 gradi. Partirà domani, dopo le prime 31 dosi già somministrate in occasione del V-Day, la campagna di vaccinazione su medici, infermieri e operatori sanitari in servizio nel Policlinico di Bari. Nella prima giornata saranno vaccinati in 50. Si proseguirà dal 4 gennaio secondo il calendario messo a punto dal Noa.