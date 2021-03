Confronto sull’attivazione della struttura delle maxi emergenze in Fiera del Levante

Si è svolto oggi pomeriggio l’incontro tra la direzione strategica del Policlinico di Bari e le rappresentanze sindacali dell’Area dirigenza medica e sanitaria. Al centro del confronto l’attivazione della struttura delle maxi emergenze in Fiera del Levante dove sono appena terminati i collaudi tecnici e funzionali delle apparecchiature elettromedicali.

Nel corso della riunione è stato condiviso lo standard di utilizzo di personale per i posti letto di rianimazione che è stato implementato rispetto alla dotazione organica presentata con il precedente piano.

Interesse prioritario è garantire la sicurezza dei pazienti e la migliore assistenza possibile in un momento di emergenza come quello in corso.

In questa ottica è stato stabilito di attribuire responsabilità precise istituendo unità operative che possano più efficacemente assicurare il percorso assistenziale dei pazienti che saranno ospitati nella struttura per la maxi emergenza.

Il confronto con i sindacati continuerà nei prossimi giorni per monitorare l’andamento delle attività che porteranno alla attivazione della struttura.

Il percorso di attivazione partirà con l’effettuazione di una esercitazione che sarà coordinata dal dottor Gaetano Dipietro, medico specialista in Rianimazione e già direttore della centrale operativa del 118, in qualità di esperto nel coordinamento del sistema emergenza urgenza sanitaria 118, a esito della quale verranno verificate eventuali criticità in modo da minimizzare i rischi.

L’azienda e le organizzazioni sindacali condividono necessità di coinvolgere le altre aziende del territorio regionale nella gestione operativa dei posti letto per arrivare al pieno utilizzo dei 152 posti disponibili.Direzione Policlinico Bari, Aaroi Emac, CIMO FESMED, Cisl FedMed, Uil Fpl, Anaao Assomed, Fp Cgil, Fvm, Fassid