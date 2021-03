Confindustria Dm: in Italia 18mila macchinari obsoleti negli ospedali

Sono 18.000 in Italia le apparecchiature di diagnostica per immagini obsolete come risonanze magnetiche, Pet, Tac, angiografi e mammografi.

A fotografare lo stato di vetustà del parco tecnologie di diagnostica per immagini in uso presso le strutture sanitarie pubbliche e private sono i dati presentati dall’Osservatorio parco installato (Opi) di Confindustria dispositivi medici. I dati dell’ultima analisi restituiscono una fotografia ancora preoccupante: con un’età media dei mammografi di tipo convenzionale pari a 13,4 anni e il 54% delle apparecchiature di risonanza magnetica chiuse di 1,0T che supera i 10 anni di età (a fronte di un periodo di adeguatezza di 5 anni), l’Osservatorio di Confindustria dispositivi medici accende i riflettori sulla situazione del parco tecnologico italiano, situazione che non permette di offrire, da parte del già provato Ssn, servizi di diagnostica e prevenzione troppo adeguati.

L’ultima indagine dell’Opi si è concentrata sulle tecnologie diagnostiche per immagini e, in particolare, sulle apparecchiature mammografiche, le apparecchiature di risonanza magnetica nucleare (RMN), le PET e quelle di tomografia assiale computerizzata (TC), documentandone l’età media e stabilendone il periodo di adeguatezza.