CONFCOMMERCIO LE IMPRESE DEL TERRITORIO AL SERVIZIO DELLA COMUNITA’ INTERNAZIONALE

E’ Virgilio ad accogliere come un influencer digitale i grandi della Terra. Creato con l’intelligenza artificiale rievoca il suo viaggio a Egnazia nel 37 a.C..Virgilio guida per i Grandi della Terra con il nostro territorio che ha l’onore di ospitarli.

Le imprese del territorio di ogni settore sono a lavoro alacremente per garantire il massimo dei servizi e per mettere a disposizione di tutti la propria capacità imprenditoriale.

“A dispetto di chi parla di “Mafia”, di chi ha provato in ogni maniera. a infangare le partite iva e le grandi aziende del territorio, noi siamo pronti a dimostrare tutto il nostro valore, a coccolare gli ospiti, a mostrare le eccellenze del territorio. Il rispetto delle regole sarà, come sempre, la condizione per fare impresa in queste giornate che saranno faticose ma sicuramente remunerative per le aziende”.

“CONFCOMMERCIO Bari-Bat” sottolinea, inoltre, la grandiosità e l’estro di alcuni imprenditori che in queste ore stanno moltiplicando una serie di iniziative tese a rendere indimenticabile questa riunione internazionale.

Siamo una comunità che ha una grande dota, quella di saper accogliere! L’accoglienza col tempo è diventata professionalità e lo dimostreremo in queste giornate straordinarie.

Siamo un popolo che lavora con passione e, siamo circondati di eccellenze e saremo pronti a dimostrare il valore vero dei baresi.

Le imprese del nostro territorio, dichiara il Presidente di Confcommercio BARI – BAT “saranno sicuramente all’altezza dell’impegno che questo grande evento richiede, consapevoli che siamo una comunità che ha una grande dote, quella di saper accogliere! L’accoglienza col tempo è diventata professionalità e lo dimostreremo in queste giornate straordinarie”.

Rispettosi delle regole e con il sorriso sulle labbra i ristoratori baresi accoglieranno i propri ospiti mostrando il solito infaticabile amore per la propria professione.

Dal punto di vista sanitario è tutto contenuto nel “piano sanitario straordinario” predisposto dalla Regione in vista del vertice cominciato oggi. Ovviamente anche l’AFORP – Associazione Fornitori Ospedalieri, aderente a Confcommercio Bari Bat, avrà che dal punto di vista operativo. L’AFORP in occasione del G7 cominciato oggi a Borgo Egnazia, ricorda che le strutture sanitarie, tra cui il Policlinico di Bari è mobilitato per ospitare i grandi della Terra in caso d’emergenza. Tutte le altre necessità di carattere ordinario sono invece gestite dall’ospedale Perrino di Brindisi.