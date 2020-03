Concorsi sanità, Zullo: “Ospedali e ambulatori in affanno e vincitori di concorso che non vengono assunti. Si stanno aspettando le lezioni?”

Dichiarazione del capogruppo regionale di Fratelli d’Italia, Ignazio Zullo.

“Ci sono in Puglia operatori socio-sanitari, terapisti, educatori, tecnici di radiologia e altre figure sanitarie che sono vincitori di concorso banditi dalle ASL. Hanno superato le prove del concorso e sono in graduatoria. Ma non lavorano ancora!

Nonostante la sanità pugliese, dagli ospedali agli ambulatori territoriali, sia al collasso: ogni giorno sentiamo di carenze di organico che allungano le liste di attesa, che impediscono un’efficiente e continuativa prestazione sanitaria.

“Che si aspettino le elezioni per procedere con passerelle elettorali?

A pensar male si fa peccato ma qualche volta …. diceva Andreotti.

D’altronde di passerelle ne abbiamo già viste con le stabilizzazioni e francamente un po’ tutti ne siamo rimasti disgustati da questo modo di far politica.

“Ci aspettiamo di essere smentiti con la pronta CHIAMATA IN SERVIZIO di questi vincitori di concorso perché chi ha diritto al lavoro inizi a lavorare per assicurare altro diritto ovvero quello alla salute dei nostri concittadini. Lavoro e salute, due diritti costituzionali che non possono e non devono essere condizionati dalle elezioni”.