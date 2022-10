CONCLUSO L’EVENTO AFORP – PAYBACK VESSATORIO E INGIUSTO – TUTTE LE FOTO

Si è concluso presso Villa Romanazzi Carducci l’evento AFORP sul tema: Payback, quale futuro per le PMI. Vi è stata grande partecipazione degli imprenditori associati che hanno apprezzato i contenuti dell’evento e soprattutto gli approfondimenti svolti dei relatori. I lavori sono stati introdotti dalla Presidente AFORP Grazia Guida, che ha sottolineato il valore della squadra con tutte le competenze che sono state messe in campo per affrontare un tema bollente e vessatorio. Dopo il saluto istituzionale di Massimo Riem collegato da Roma (Presidente Federazione Italiana Fornitori Ospedalieri), Giuseppe Chiarelli (Direttore Confcommercio Imprese per l’Italia Puglia) e Antonella Favale collegata da Roma (Avvocato – Consulente legale Fifo), sono intervenuti i relatori. Nicola Dentamaro (Avvocato Amministrativista) si è soffermato sulla opacità della norma e sulla richiesta di retroattività che genera ingiustizia e provoca confusione, con tanti dubbi e perplessità. Giovanni Rosso (Dottore Commercialista) ha approfondito i riflessi fiscali e contabili a cui dovranno andare incontro le imprese che dovranno restituire somme ingenti. Francesco Acito (Direttore generale vicario della Banca popolare di Puglia e Basilicata) ha offerto la disponibilità della banca a sostenere le imprese in questa fase delicata, nel caso dovessero trovarsi in difficoltà con il payback. Invece Rosanna Lacapra (Consulente del Lavoro) ha illustrato le opportunità di politiche attive che potranno aiutare le imprese in una fase complessa e difficile, attraverso il ricorso agli ammortizzatori sociali e strumenti a sostegno delle PMI.

I lavori sono stati conclusi dalla Presidente AFORP Grazia Guida che ha chiesto che si attivino tavoli istituzionali con partecipazione attiva delle PMI che rappresentano la colonna portante dell’economia pugliese e nazionale.

I lavori sono stati moderati dalla giornalista Stefania Cardo.