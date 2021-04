Conclusa l’attesa visita del Generale Figliuolo in Puglia – Il servizio del Tgnorba

Oggi l’attesa visita del commissario per l’emergenza Figliuolo in Puglia. Dopo gli incontri istituzionali in regione, tappa nell’hub vaccinale e nell’ospedale in fiera e nella fabbrica di dpi.

Servizio di Anna De Feo

Riprese Luca Caradonna

Montaggio Caradonna.

Interviste a Gen. Francesco Paolo Figliuolo, Commissario Per L’emergenza; Fabrizio Curzio, Capo Protezione Civile.

