CONCA, NESSUNO SI OCCUPA DELLA SALUTE DEI PUGLIESI

Mentre #Emiliano va in passerella alla Asl di Taranto a fare il divo e fa lo splendido sui social con post strappalacrime, nessuno si occupa della salute dei pugliesi. È tutto bloccato, #VERGOGNATI ASSESSORE, vatti a vendere a chi non ti conosce e dimettiti.

Ieri il Presidente è stato in videoconferenza con i dipendenti della ASL dì #Taranto. Non è dato sapere come ha fatto a collegarsi con 6 mila persone, ma lui è divino, sono certo che avrà ottenuto il dono dell’ubiquità e dell’onniscienza. Una cosa è certa, abbiamo pagato noi pugliesi con l’IRPEF e altre gabelle, come sempre. L’esimio continua a fare passerelle e dal 4 maggio è ancora tutto bloccato. #Cup chiusi, #ambulatori chiusi, #riabilitazione domiciliare pressoché inesistente, immissione di nuovi pazienti in #RSA, #CRAP, etc…bloccate, #liste d’attesa sempre più lunghe e #recall lentissimo. Qui la gente sta rimandando esami, controlli, diagnosi, sta morendo e lui cosa fa? Campagna elettorale? Ma dopo cinque anni potrebbe cominciare a fare l’assessore alla Salute?

#Innovapuglia e la #Protezione Civile regionale totalmente assenti su tutta la linea, salvo, per i primi, portare avanti gare come quella del #Lavanolo che andrebbero, al contrario, bloccate e, per i secondi, sperperare 55 milioni di euro, visto che tutti lamentano la carenza o inidoneità di DPI, senza trasparenza e rendicontazione alcuna.

In #Campania hanno provveduto a fare gare centralizzate tramite #Soresa, l’equivalente di Innovapuglia, da noi ogni #Asl si è dovuta arrabattare in un mercato drogato dal business instaurato dal #COVID-19, con risvolti anche penali in taluni casi. Per quanto riguarda la #protesica, in alcune asl come quella di #Bari e #Bat, si fanno addirittura gare distrettuali anziché ricontrattare i listini con le aziende come hanno fatto la stragrande maggioranza delle aziende sanitarie. Una spesa annua di 110 milioni di euro quella per gli ausili, ma siamo pazzi e bipolari? Ma Emiliano, #Montanaro e il #DG10, dove stanno? Sapete che c’è gente che sta aspettando il materasso da decubito, il letto e molto probabilmente lo riceverà solo dopo che sarà andata ad ingrassare i procioni per setticemia da piaghe? A quel punto non si potrà neanche restituire al mittente perché il riuso, mediante #sanificazioni, non è di loro interesse.

Come si farà a riaprire i reparti e gli ambulatori? Quando si potranno accogliere i visitatori dei parenti ricoverati e abbandonati al loro destino? Quando un papà potrà riaccompagnare la moglie in sala parto e, magari, tagliare il cordone ombelicale? Il nostro fantastico Presidente e pluri-assessore dirà, con il benestare e ‘l’autorevole’ conforto della restante parte del trio #LEM (Montanaro e #Lopalco), che è più prudente aspettare che camici, guanti, #calzari, alcool, etc.. siano disponibili in numero sufficiente sul mercato. Tanto a lui non gli importa nulla del dramma di chi attende, lui oramai fa le ospitate quotidiane alle #TV, è un divo in perenne campagna elettorale. Lasciatelo in pace, ma soprattutto, non lasciatevi ingannare da chi ha instaurato un sistema di potere che nuoce gravemente alla nostra salute e alle nostre tasche.

Mario Conca