Conca: “Emiliano, senza emodinamica nella Murgia si rischia di morire ogni giorno”

Il consigliere regionale indipendente Mario Conca ha inviato una nota al presidente/assessore alla salute, al capo Dipartimento salute e al direttore generale della ASL Bari.

“Presidente Emiliano,

purtroppo la cosiddetta burocrazia continua a far rischiare la vita ai 150 mila cittadini murgiani. Non si è ancora capito che non si muore di solo coronavirus, tutte le altre patologie non sono andate in quarantena. Proprio l’altro ieri una mia concittadina ottantenne è stata trasferita al Policlinico, perché al ‘Miulli’ non avevano posto, per un sospetto infarto diagnosticato dal 118 che era intervenuto. È stata una corsa per lei e patemi d’animo per i familiari, ma per fortuna non si trattava di un infarto STEMI, ma invece di un versamento pericardico curato farmacologicamente.

Sono davvero felice per il signor Carulli, di cui al grido di dolore che allego, anche se sono certo che, in questi anni, altri conterranei non hanno avuto la stessa fortuna. Mancano ancora le autorizzazioni per la cronografia interventistica al ‘Perinei’ che si potevano e si possono accelerare, ma pare che abbiate deciso di mettere tutto nel congelatore.

E dire che si attendeva solo il controllo incrociato del dipartimento di prevenzione della ASL Bat, per poi ottenere l’accreditamento con prescrizione che doveva intervenire entro la metà di febbraio. Ci sono quattro cardiologi in attesa di essere chiamati dalla ASL Bari, tra cui un emodinamista. Ma se già in tempo di pace sono dovuti passare 6 anni per avviare l’iter, figuriamoci se durante la guerra provvederanno. Smentitemi.

Tenete conto che se vi deste da fare nell’attivazione dell’Utic, aumenterebbero i posti di terapia intensiva che potrebbero essere utili anche per questa ed eventuali future pandemie o recrudescenze. Non posso fare altro che sperare e sollecitare, ma non desistito. Agite”.