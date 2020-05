Conca, dal cronico malfunzionamento della Sanità si è passati al blocco totale

Il Consigliere regionale Mario Conca ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Visite specialistiche bloccate, esami ematochimici su prenotazione, chirurgia d’elezione al rallentatore, accesso dei pazienti in strutture sociosanitarie bloccato, dimissione protette bloccate, riabilitazione domiciliare gestita in proprio dalle aziende sanitarie bloccata, protesica bloccata per l’assurda scelta di fare gare distrettuali, audioprotesica bloccata, non in tutte le Asl per fortuna, visite domiciliari bloccate, malfunzionamenti reiterati del sistema Sist che non fanno decollare il fascicolo sanitario elettronico e rendono complicata la gestione della ricetta dematerializzata.

Questo modus operandi, al paese mio, si chiama interruzione di servizio pubblico, *i pazienti farebbero bene a denunciare* l’accaduto, in massa, alle forze dell’ordine…vergogna!”.