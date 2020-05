Conca: “Commissionare analisi epidemiologiche nei comuni a zero contagi”

Nota del Consigliere regionale, Mario Conca all’assessore Emiliano.

“Presidente Emiliano, le scrivo per parlarle dell’opportunità di commissionare dei progetti per fare analisi epidemiologiche in quei comuni dove non si sono verificati contagi. Uno di questi è Poggiorsini, che con una popolazione di circa 1400 persone non richiederebbe grossi investimenti, ma ve ne sono sicuramente altri, più grandi, come Locorotondo e Acquarica-Presicce.

Dalla tragica pandemia, sarebbe utile trarre suggerimenti futuri per la collettività. Avere una mappatura che potrà tornare utile nell’eventualità vi fosse una recrudescenza del contagio e per la salvaguardia dell’ambiente. Su cosa si potrebbe indagare e studiare e come si potrebbe procedere?

Le suggerisco qualche spunto che potreste ampliare e integrare con la vostra task-force, nella speranza di voler suscitare il vostro interesse.

Suddivisione età della popolazione in classi di età da 0 a 10, fino a 90 e oltre;

Suddivisione di genere;

Censimento patologie accertate pregresse 1, 2, 3 da questionario in collaborazione con medici di base e garanzia di privacy;

Numero giorni esenti da pm10;

Calcolo indice demografico e numero abitanti;

Cause di morte da 2016 a 2020;

Dati temperature climatologiche della località con medie mensili min-max;

Questionario dell’alimentazione nuclei familiari;

Questionario su consumi di farmaci;

Indicatori economici per fasce di reddito;

Scala Beaufort indicazione e intensità dei venti;

Numero auto;

Censimento fonti eventuali inquinanti;

Censimento attività produttive e ubicazione abitazioni”.