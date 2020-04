Conca, ci vuole più Stato e più imprenditoria italiana

Il Consigliere regionale Mario Conca ha rilasciato la seguente nota stampa.

“Clorochina, dispositivi di protezione individuale, alcool, reagenti e ventilatori polmonari sono solo alcune delle parole che abbiamo imparato a conoscere durante questa pandemia. Cosa hanno in comune? La nazione #Italia non li produce per nulla o in maniera scarsissima, al punto da dover ringraziare la solidarietà pagata a caro prezzo di altri stati sparsi nel mondo. Un esempio su tutti. Dall’inizio del confinamento, ad oggi, non ho più trovato in un negozio una sola comune bottiglia di #alcool. Il solo pensarlo sarebbe stato incredibile in tempo di pace. Sui #DPI si è fatta una speculazione ignobile, restano comunque carentissimi e la schizofrenia amministrativa non sta aiutando la riconversione e la produzione italiana. Ora anche la #Clorochina non si trova più tanto facilmente con grave nocumento per chi soffre di artrite reumatoide e già la utilizzava prima. Succederà lo stesso con l’#Eparina già utilizzata dai valvulopatici e anticoagulati malgrado l’insensibilita dell’#AIFA che non gliela erogava con il #SSN? Può essere che il #BelPaese non riesca a garantire il mercato domestico senza dover ricorrere alle importazioni? Perché questi farmaci e dispositivi non possono essere prodotti direttamente dall’Istiuto #Militare Farmaceutico?

Dall’esperienza traumatica del #Covid19 bisognerà trarre i giusti insegnamenti e correttivi per il futuro. Con la #Sanità non si deve più mangiare ma curare tutti i cittadini. Il sistema sanitario va totalmente ripensato ed io lo vado dicendo da anni proponendo correttivi inderogabili (#LeggiQui https://bit.ly/2wBeSza). Spero che d’ora innanzi sarà chiaro a tutti che l’economia globale è ingiusta e pericolosa, un po’ come le gare centralizzate italiane che, “legalmente’ per carità, fanno raddoppiare e triplicare i costi, riducuno le quantità dei prodotti per i cittadini e ammazzano la piccola e media impresa consolidando oligopoli e cartelli. Su determinati #asset non si può più essere dipendenti da paesi terzi, bisogna creare l’infrastruttura perchè dovremo abituarci a convivere con nemici invisibili. Ci vuole, dunque, più #Stato e più #Imprenditoria italiana, per farsi trovare pronti in futuro, per limitare al massimo le speculazioni internazionali, per evitare morti assurde e per non sprecare le sempre più esigue risorse economiche.

Impareremo dagli errori? Chi vivrà…vedrà!”

Mario Conca