Con lunghi orari di lavoro aumentano i decessi per malattie cardiache e ictus

(Panorama Sanità) – Il numero di persone che lavorano molte ore a livello globale è aumentato nel tempo, fino a raggiungere circa 479 milioni di lavoratori, ovvero il nove per cento della popolazione mondiale.

Le lunghe ore di lavoro hanno portato a 745.000 decessi per cardiopatia ischemica e ictus nel 2016, un aumento del 29% dal 2000, secondo nuove stime dall’Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) e dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) pubblicate oggi su Environment International. In una prima analisi globale della perdita di vite umane e di salute associata a lunghe ore di lavoro, l’OMS e l’ILO stimano che, nel 2016, 398000 persone sono morte per ictus e 347000 per malattie cardiache a causa di aver lavorato almeno 55 ore a settimana. Tra il 2000 e il 2016, il numero di morti per malattie cardiache dovute a lunghe ore di lavoro è aumentato del 42% e per ictus del 19%. La revisione ha trovato prove sufficienti del fatto che lavorare almeno 55 ore a settimana è associato a un rischio più elevato di cardiopatia ischemica e ictus, rispetto al lavoro di 35-40 ore a settimana.

Questo carico di malattie legate al lavoro è particolarmente significativo negli uomini (il 72% dei decessi si è verificato tra i maschi), nelle persone che vivono nelle regioni del Pacifico occidentale e nel sud-est asiatico e nei lavoratori di mezza età o più anziani. La maggior parte dei decessi registrati sono stati tra persone che muoiono di età compresa tra 60 e 79 anni, che avevano lavorato per 55 ore o più a settimana di età compresa tra 45 e 74 anni.

Lo studio conclude che lavorare 55 o più ore settimanali è associato a un rischio stimato di ictus superiore del 35% e un rischio maggiore del 17% di morire per cardiopatia ischemica, rispetto al lavoro 35-40 ore a settimana. Inoltre, il numero di persone che lavorano per lunghe ore è in aumento e attualmente si attesta al 9% della popolazione totale a livello globale. Questa tendenza mette ancora più persone a rischio di disabilità lavorativa e morte prematura.

“La pandemia COVID-19 ha cambiato in modo significativo il modo in cui molte persone lavorano”, ha affermato Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Oms. “Il telelavoro è diventato la norma in molti settori, spesso offuscando i confini tra casa e lavoro. Inoltre, molte aziende sono state costrette a ridimensionare o chiudere le operazioni per risparmiare denaro e le persone che sono ancora sul libro paga finiscono per lavorare più a lungo. Nessun lavoro vale il rischio di ictus o malattie cardiache. Governi, datori di lavoro e lavoratori devono lavorare insieme per concordare i limiti per proteggere la salute dei lavoratori “.

“Lavorare 55 ore o più a settimana è un grave rischio per la salute”, ha aggiunto Maria Neira, direttrice del dipartimento per l’ambiente, i cambiamenti climatici e la salute, presso l’Organizzazione mondiale della sanità. “È ora che tutti noi, governi, datori di lavoro e dipendenti ci rendiamo conto che orari di lavoro prolungati possono portare a una morte prematura”.

I governi, i datori di lavoro e i lavoratori possono intraprendere le seguenti azioni per proteggere la salute dei lavoratori:

i governi possono introdurre, attuare e far rispettare leggi, regolamenti e politiche che vietano lo straordinario obbligatorio e garantiscono limiti massimi all’orario di lavoro;

accordi bipartiti o di contrattazione collettiva tra datori di lavoro e associazioni dei lavoratori possono rendere l’orario di lavoro più flessibile, concordando allo stesso tempo un numero massimo di ore di lavoro;

i dipendenti potrebbero condividere l’orario di lavoro per garantire che il numero di ore lavorate non superi le 55 o più a settimana.