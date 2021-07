Roberto Burioni dal suo profilo social di facebook ha dichiarato quanto segue:

“Con il vaccino non si risolve tutto.

I poveri rimangono poveri, i disoccupati non trovano un lavoro, i malati di tante malattie non guariscono.

Con il vaccino si risolve un solo problema.

Chi contrae COVID-19 da vaccinato non va all’ospedale e non muore.

Scusate se è poco”.