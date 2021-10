Commissione bilancio, realizzazione dell’ospedale Monopoli-Fasano: verifica periodica sullo stato di attuazione della programmazione finanziaria

I lavori della Commissione bilancio e programmazione.

La Commissione bilancio e programmazione presieduta da Fabiano Amati, ha rinviato l’esame del disegno di legge contenente il rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e relative successive modifiche. Il rinvio è scaturito a seguito della richiesta avanzata dai consiglieri della minoranza De Leonardis, Zullo e Tammacco, in virtù della necessità di esaminare le risultanze della gestione delle entrate e delle spese sul conto del bilancio della Regione, alla presenza dell’assessore al bilancio e del direttore del Dipartimento.

I lavori della seduta odierna hanno riguardato anche la verifica periodica sullo stato di attuazione della programmazione finanziaria per l’edilizia ospedaliera e sull’andamento dei lavori per la realizzazione dell’ospedale Monopoli-Fasano.

Sul punto il presidente Amati ha convocato in audizione il dirigente della Sezione regionale lavori pubblici, il direttore dell’Asl di Bari, il RUP ed il direttore dei lavori dell’opera in costruzione.

Della somma stanziata nel bilancio di previsione per la realizzazione della viabilità afferente le strutture ospedaliere, l’Asl Bari presenterà nei prossimi giorni lo studio di progettazione per poi passare all’approvazione definitiva. Saranno utilizzati 5 milioni di euro per il 2021 e 1,5 milioni per il 2022. Da parte del dirigente dei lavori pubblici l’invito ad impegnare quanto prima le risorse, per non correre il rischio che vadano nell’economie e questo comporterebbe la necessità di ristanziarle nel bilancio 2022. Ciò è dovuto a seguito del richiamo, nell’accordo per la progettazione preliminare, di una delibera del 2015 che disciplina i rapporti finanziari tra le Asl e la Regione. Seguirà la trasmissione del progetto e successivamente l’erogazione delle somme.

Per ciò che attiene lo stato dell’arte della realizzazione dell’ospedale di Monopoli-Fasano, sono intervenuti il direttore amministrativo dell’Asl di Bari, il RUP ed il direttore dei lavori.

Sulla conclusione dei lavori prevista per la meta di dicembre 2021, era stato già chiesto il differimento dei termini da parte dell’impresa. Pertanto, oggi si aspettavano indicazioni più puntuali, che però non sono emerse visto che non è stato ancora depositato un cronoprogramma definitivo. È stato evidenziato dal direttore dei lavori che sui tempi di realizzazione dell’opera si è recuperato del tempo, i lavori non sono stati mai interrotti e procedono con un ritmo elevato.

Altra questione rilevata è quella del personale impiegato nel cantiere. Oggi si registra la presenza media di 152 unità e quindi un miglioramento rispetto alle 90 unità utilizzate fino al mese di settembre.

Per fare il punto dello stato dei lavori, l’Asl Bari ha annunciato che convocherà per la prossima settimana il gruppo di lavoro e che il Collegio consultivo tecnico che si è già insediato, si esprimerà sulle riserve. Il RUP ha sottoscritto un atto di sottomissione sulla seconda perizia di variante che non prevede riserve, ma una proroga dei lavori di 90 giorni. Per gli atri lavori complementari sono stati concordati altri 180 giorni, di conseguenza al netto dei lavori che interferiscono, il tempo concesso per questi lavori è stato commisurato al tempo necessario per realizzare i lavori che generano interferenze.

Relativamente alla realizzazione dell’elisuperficie, il direttore dei lavori ha rilevato che è opportuno migliorare il progetto già appaltato con la redazione di un piano ostacoli nel raggio di 2,5 km per l’atterraggio degli elicotteri. Enac darà l’autorizzazione solo ad opera realizzata, quindi dovranno essere approfonditi tutti quelli elementi di incompatibilità con i requisiti di Enac, per ridurre ogni rischio relativo all’autorizzazione.

Sull’argomento la Commissione si aggiornerà tra un mese.

Rinviata anche l’audizione del presidente della Giunta regionale e dell’assessore al bilancio, sulle osservazioni espresse dal Collegio dei revisori dei conti nel verbale relativo al giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Puglia, in merito ai debiti fuori bilancio e sui provvedimenti che si intendono adottare.