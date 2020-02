Commercio, in dieci anni chiusi 70mila negozi

Sono 70mila i piccoli negozi che hanno chiuso in Italia nell’arco di 11 anni, tra il 2008 e il 2019, passando da 574mila a circa 504mila unità. Una perdita del 12%, che però nei centri storici supera il 14,3%. Anche nel comparto degli ambulanti, nello stesso periodo, si è registrata una diminuzione del 14,2%. È invece a due cifre (+16,5%) la crescita di bar, take away, ristoranti e alberghi che superano i 347mila esercizi a fronte dei circa 298mila censiti nel 2008. C’è poi l’exploit dell’altro commercio, ovvero vendite online, porta a porta, per corrispondenza o con i distributori automatici: una nicchia che in dieci anni è più che raddoppiata. I dati sono contenuti nella quinta edizione del rapporto “Demografia d’impresa nelle città italiane” presentato da Confcommercio.