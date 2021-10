Covid o malanni di stagione? Arriva il corso on line che aiuta nella diagnosi differenziale. Riservato ai medici, erogherà 21,6 crediti ECM

Come distinguere il Covid dall’influenza? O da un’infezione batterica delle alte vie respiratorie?

Con l’autunno tornano i malanni di stagione, che possono presentare gli stessi sintomi del Covid: distinguerli diventa quindi cruciale. E questo sia per limitare la diffusione del Sars-CoV-2, sia per prescrivere in maniera appropriata gli antibiotici, tenendo sotto controllo il fenomeno della antimicrobicoresistenza.

È dedicato proprio alla “Gestione delle infezioni delle vie respiratorie superiori in Medicina Generale in epoca COVID-19” il nuovo corso di formazione a distanza della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici (FNOMCeO), realizzato con il contributo del progetto Ampio Spettro -collaborazione scientifica tra l’Istituto Superiore di Sanità e l’Università di Cagliari – e on line da domani, 16 ottobre, sulla piattaforma FadInMed. Gratuito come tutti i corsi offerti dalla FNOMCeO, è accreditato per i medici, erogando 21,6 crediti ECM.

“Il fatto che COVID-19 si possa manifestare con sintomi e segni molto simili a quelli di un’infezione benigna stagionale o di un’infezione batterica delle alte vie respiratorie ha determinato un aumento notevole delle complessità gestionali, dilatando quindi in maniera rilevante l’area di incertezza clinica che i medici devono affrontare – spiega Guido Giustetto, componente del Comitato Centrale Fnomceo e corresponsabile scientifico del corso, insieme a Peter Kurotschka, Coordinatore progetto “Ampio Spettro”, e a Giuseppe Parisi Presidente della SIPeM, la Società italiana di Pedagogia medica -.

L’individuo deve essere curato non solo tenendo conto della prognosi individuale ma anche, e forse soprattutto, tenendo conto della necessità di limitare la diffusione epidemica di SARS-CoV-2. Tutto ciò ha importanti ripercussioni anche sull’organizzazione delle cure primarie e sulla gestione del tempo da dedicare alle varie aree di patologia”.

“Non dimentichiamo l’altro tema fondamentale nella cura delle infezioni delle prime vie respiratorie e cioè l’uso inappropriato degli antibiotici che porta a un aumento dei ceppi batterici resistenti – conclude Giustetto -.

Da queste premesse nasce l’esigenza di un percorso formativo che stimoli ad una migliore appropriatezza prescrittiva e possa, al tempo stesso, aiutare i medici ad aumentare la capacità di diagnosi differenziale tra COVID-19 e altre infezioni delle vie aeree superiori, migliorando in tal modo la capacità del sistema Italia di convivere con il nuovo Coronavirus”

Il corso (ID 335636) sarà fruibile online dal 16 ottobre 2021 al 15 ottobre 2022.