Come dare attuazione ad un progetto ambizioso e pervasivo

Fiaso non intende esprimere proprie valutazioni sul Piano, né accodarsi ai numerosi soloni di una pianificazione sanitaria vuota e fatta di slogan del passato, ma concentrarsi più sul come dare attuazione ad un progetto così ambizioso e pervasivo, che sul cosa

di Francesco Ripa di Meana

(Panorama Sanità) – A partire dalla crisi finanziaria del 2009, la Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere, Fiaso ha sempre evidenziato il ruolo centrale del management nel trasformare ogni crisi in una opportunità, privilegiando l’innovazione come driver per una allocazione delle risorse migliore e sostenibile (anche a lungo termine) in termini quali-quantitativi. La necessità di un approccio innovativo davanti alla scarsità di risorse o all’acutizzarsi di crisi alle quali il Sistema sanitario deve far fronte periodicamente, si è rivelato utile e vincente nel momento in cui si è dovuto affrontare la crisi pandemica. Questa esperienza ha fatto emergere una capacità di resilienza, che direi tipicamente italiana, che non avrebbe avuto i risultati importanti che ha avuto se non avesse trovato nel management ma specialmente in questo caso nel top management, la capacità di mettere insieme tutte le risorse disponibili, umane e materiali, in una operazione di continuo cambiamento e adattamento nelle diverse fasi di emergenza dei servizi.

L’esperienza delle Aziende sanitarie di fronte alle sfide della emergenza ha reso evidente, infatti, ma non altrettanto riconosciuto, che la capacità manageriale di scomporre e ricomporre continuamente il mix dei servizi e delle skill professionali, in presenza delle criticità e dell’imprevedibilità del quadro epidemiologico, sia stata la chiave di volta della tenuta del Ssn. Pur in un quadro di emergenza, le Aziende sanitarie hanno saputo percorrere strade innovative nell’organizzazione di servizi (percorsi differenziati di accesso ai Pronto Soccorso, apertura/chiusura di reparti e terapie intensive Covid, gestione dei tamponi e poi dei vaccini, attivazione di “alberghi Covid”, incremento dell’utilizzo della telemedicina, gestione della campagna vaccinale), nella loro integrazione (centrali operative distrettuali, centrali operative ospedale-territorio, reti hub &spoke tra ospedali pubblici e privati accreditati), nella tempestiva acquisizione di beni e servizi e assunzione di personale e, in definitiva, nella allocazione flessibile delle risorse straordinarie messe in campo dalle gestioni commissariali nazionale e regionali.

Forte della certezza di rappresentare al meglio la cultura dell’innovazione sviluppatasi grazie al management nelle Aziende sanitarie, Fiaso ritiene che la sfida del Pnrr debba partire, appunto, da questa esperienza maturata negli ultimi anni e che può rappresentare, specie per la Missione 6 del Piano, l’occasione per mettere a sistema tutte le capacità sviluppate per fare di questa situazione di straordinarietà, tipica di un Piano che ha obiettivi e tempi definiti e stringenti, uno straordinario strumento di sviluppo per il Ssn.