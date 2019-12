Cittadini (Aiop): Approvati provvedimenti fondamentali per il nostro Ssn

«Siamo in un momento decisivo, nel quale sono stati approvati provvedimenti finalizzati a salvaguardare le principali e più nobili caratteristiche del nostro Ssn: l’universalismo e il pluralismo».

«Registriamo, con soddisfazione, che il Governo e le Regioni hanno lavorato, attivamente, in questi mesi per salvaguardare il nostro Ssn. Il Patto per la Salute, siglato quest’oggi in Conferenza delle Regioni, e l’emendamento di modifica dell’art. 15 del DL 95/12, approvato ieri con il DL fiscale, rappresentano un importante presupposto per il rinnovo del contratto del personale non medico della componente di diritto privato del Ssn, scaduto da dodici anni».

Cosi Barbara Cittadini, Presidente nazionale Aiop (Associazione Italiana Ospedalità Privata), commenta i provvedimenti approvati in questi giorni. La Presidente di Aiop, che rappresenta le strutture di diritto privato del Ssn, precisa infine: «Siamo in un momento decisivo, nel quale sono stati approvati provvedimenti finalizzati a salvaguardare le principali e più nobili caratteristiche del nostro Ssn: l’universalismo, in base al quale devono essere garantiti servizi uguali a tutti, e il pluralismo, che conferma la piena libertà di scelta del luogo di cura da parte del cittadino».