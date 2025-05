Circolare INPS esonero contributivo giovani

L’INPS, con la circolare n. 90 del 12 maggio 2025, fornisce le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali relativi alla richiesta di esonero contributivo in caso di assunzione di giovani con contratto a tempo indeterminato (anche in caso di trasformazione da TD a tempo indeterminato) che, alla data dell’assunzione, non abbiano compiuto 35 anni di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato.

Si tratta del cd. bonus giovani under 35, previsto dall’articolo 22, del decreto legge n. 60/2024 (Decreto Coesione).

E’ possibile consultare le slides per l’applicazione del “Bonus giovani” approntate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali cliccando su: https://www.lavoro.gov.it/stampa-e-media/slide-bonus-giovani