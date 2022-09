Cinque sportelli di ascolto psicologico per il sostegno ai caregiver dei pazienti oncologici al Policlinico di Bari

Al Policlinico di Bari dal 21 al 23 settembre. L’attività rientra nell’ambito della celebrazione della VI Giornata Nazionale della Psiconcologia, indetta dalla Società Italiana di Psiconcologia (SIPO).

Cinque sportelli di ascolto psicologico e di orientamento in favore dei caregiver dei pazienti oncologici adulti e di età pediatrica attivati dall’ambulatorio di psiconcologia dell’unità operativa di oncologia medica al Policlinico di Bari dal 21 al 23 settembre. L’accesso sarà libero e gratuito, il caregiver, ovvero la persona che si prende cura del malato potrà recarsi in ambulatorio per essere ascoltato, esporre le sue problematiche, richiedere materiale informativo sulle risorse socio assistenziali disponibili o sottoporsi a un breve test per capire se lo stress che sta vivendo è clinico o no.

L’attività rientra nell’ambito della celebrazione della VI Giornata Nazionale della Psiconcologia, indetta dalla Società Italiana di Psiconcologia (SIPO) e il Policlinico di Bari intende potenziare la qualità dell’accoglienza e favorire lo scambio comunicativo tra l’operatore sanitario, il paziente il suo caregiver.

Il più delle volte si tratta di un familiare (di solito coniuge o figlio) o un amico che aiuta il paziente dal punto di vista pratico nella gestione della malattia e nello svolgimento delle attività quotidiane, ma che offre anche un sostegno sul piano emotivo. Prendersi cura di una persona malata non è semplice e richiede la capacità di adattarsi continuamente alle sue mutate esigenze in funzione dell’evoluzione della malattia.

L’attività di questi sportelli è coordinata dall’ambulatorio di Psiconcologia dell’unità operativa di Oncologia Medica Universitaria, in collaborazione con le unità operative di Psichiatria Universitaria e di Neurologia Universitaria “Amaducci”, con l’Associazione Apleti OdV di Bari e ha ottenuto il patrocinio dell’Agenzia Regionale strategica per la Salute ed il Sociale della Puglia rivestendo interesse tecnico-scientifico nell’ambito delle attività della Rete Oncologica Pugliese (R.O.P.), nonché per quelle presidiate dal Servizio Formazione e Innovazione dei Saperi dell’AReSS Puglia.