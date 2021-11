Cinque milioni di vite perse a causa del Covid-19  

Il segretario generale dell’Onu, António Guterres ha invitato i leader globali a sostenere la strategia delle Nazioni Unite per rendere l’equità vaccinale una realtà accelerando gli sforzi e garantendo la massima vigilanza per sconfiggere il virus.

In una dichiarazione rilasciata ieri in occasione del superamento della “soglia dolorosa” di cinque milioni di morti a causa di Covid-19, il capo delle Nazioni Unite ha affermato che “il devastante traguardo ci ricorda che stiamo fallendo in gran parte del mondo. Mentre i paesi ricchi stanno distribuendo terze dosi del vaccino Covid-19 , solo il cinque per cento circa delle persone in Africa è completamente vaccinato”. “Questa è una vergogna globale.

Cinque milioni di morti dovrebbero anche rappresentare un chiaro avvertimento: non possiamo abbassare la guardia”, ha detto Guterres, spiegando che il mondo sta ancora vedendo più morti, ospedali sovraffollati e operatori sanitari esausti, nonché il rischio che si diffondano nuove varianti. Allo stesso tempo, ha osservato che altre pericolose minacce continuano a consentire al Covid-19 di prosperare: disinformazione, accumulo di vaccini e nazionalismo dei vaccini e mancanza di solidarietà globale.

“Esorto i leader mondiali a sostenere pienamente la strategia globale sui vaccini che ho lanciato con l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) il mese scorso” , ha affermato il Segretario generale, aggiungendo: “Dobbiamo portare i vaccini nelle braccia del 40% delle persone in tutti i paesi entro la fine di quest’anno e il 70% entro la metà del 2022”.

“Il modo migliore per onorare quei cinque milioni di persone perse – e sostenere gli operatori sanitari che combattono questo virus ogni giorno – è rendere l’equità vaccinale una realtà accelerando i nostri sforzi e garantendo la massima vigilanza per sconfiggere questo virus”, ha concluso.