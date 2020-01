Chirurgie micro per pazienti micro

“Quello della chirurgia sui neonati è uno dei settori più delicati della medicina moderna: si tratta di mettere sotto i ferri i pazienti più piccoli al mondo, per età e per dimensioni. E di farlo non per ‘togliere’, come spesso capita nella chirurgia dell’adulto, ma per ricostruire organi o tessuti difettosi che dovranno poi durare per tutta una vita. È un campo in cui negli ultimi anni si sono susseguiti grandi novità e piccoli cambiamenti, in gran parte sconosciuti al di fuori della cerchia ristretta degli addetti ai lavori e dei genitori direttamente coinvolti”.