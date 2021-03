Chironna, aumento significativo di casi che impongono misure ancor più drastiche

La Prof.ssa Maria Chironna, dal suo profilo di Facebook lancia l’allarme sulla circolazione delle varianti e denuncia approssimazione e sottovalutazione comunicativa sulla campagna vaccinale.Qui di seguito la sua dichiarazione.

“Le modalità di comunicazione non sono molto cambiate, le mascherine le portiamo ancora. Anzi, servirebbero FFP2, sempre. Ora, purtroppo, abbiamo la circolazione delle varianti che stanno causando un aumento significativo di casi e impongono misure ancor più drastiche. Ospedali e Pronto Soccorso di nuovo al collasso, ma… abbiamo i vaccini! La novità più grande. Che potrà rappresentare il punto di svolta in questa pandemia. Ma un colpo mortale alla già difficile campagna vaccinale è stato inferto da approssimazione e sottovalutazione comunicativa anche da parte di autorità di riferimento. L’Italietta di sempre, mai leader e mai protagonista. Gregaria che subisce decisioni e che non ha nemmeno una macchina rodata per far ripartire l’ingranaggio fratturato. La fiducia tra popolazione e autorità politiche e sanitarie è incrinata dalla vicenda AstraZeneca. La ripartenza potrà essere possibile solo grazie ai tanti peones che da sempre sono al servizio del bene collettivo. E che dovranno provare a risalire la china”.