Amministratore Unico

Legale Rappresentante

Eugenio Carlucci

Direttore Commerciale

Eugenio Carlucci





PRODOTTI E LINEE COMMERCIALIZZATI Arredi tecnici di laboratorio, dispositivi di protezione collettiva (cappe armadi ecc), microscopi, attrezzature di base da laboratorio, manipolazione liquidi, reagenti per bologia molecolare, reagenti per biologia cellulare, reagenti per citogenetica BREVI CENNI AZIENDALI

La Chemie s.r.l. è una società con sede unica a Valenzano (BA) in Via S. Pertini, 23.

L’azienda opera da oltre 35 anni commercializzando strumentazione scientifica e consumabili nei settori della chimica, della microbiologia, della biologia cellulare e molecolare. PRODOTTI COMMERCIALIZZATI

– Strumentazione scientifica per laboratorio chimico e biologico

– Arredi tecnici, cappe chimiche, armadi di sicurezza, cabine a flusso laminare, clean rooms

– Reagenti e prodotti di consumo dedicati SETTORI DI PERTINENZA

– Istituti universitari e di ricerca

– Laboratori analisi della sanità pubblica e privata

– Industrie SERVIZI

– Product specialist per consulenza strumentale per ogni linea di prodotti

– Garantiamo assistenza tecnica post vendita per tutti i prodotti da noi commercializzati

– Progettazione e posa in opera di laboratori incluso arredi tecnici, impianti di aspirazione localizzati e camere bianche