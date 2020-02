Andra’ a processo, ma non demorde. Salvini non perde la grinta, nemmeno dopo che il Senato ha detto si al suo rinvio a giudizio per il caso Gregoretti. Continua a fare politica e a chiedere spazio per la sua Lega che non vuole restare confinata nelle regioni del nord, ma vuole farsi spazio anche al sud.

