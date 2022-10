Centro PMA Policlinico, Laricchia (M5S) “E’ tutto pronto, si lavori per ultimare gli aspetti burocratici” 

La consigliera del M5S Antonella Laricchia ha visitato ieri il centro specializzato di Procreazione Medicalmente Assistita del Policlinico di Bari.

“Il sopralluogo – spiega Laricchia – è stato organizzato su mia richiesta dal direttore generale, che mi ha fatta accompagnare dal direttore sanitario, dai medici della direzione sanitaria e da medici e operatori sanitari del reparto di ginecologia. Ho visitato il centro dopo tre anni dall’ultima volta e sei anni dalla prima: con la mia presenza costante nel tempo ho voluto sollecitare la fine dei lavori e ieri mi sono messa a totale disposizione di queste persone per gli aspetti tecnici da ultimare.

La struttura è moderna ed accogliente, completa di finiture, e sono già presenti anche gli arredi. Il prossimo step riguarda la burocrazia, tra certificazioni e accreditamento. Auspico che gli uffici regionali possano mettersi subito a disposizione e lavorare insieme all’amministrazione del Policlinico, che ringrazio per l’impegno profuso e per l’accoglienza. Da sempre, ho ritenuto gravissima la carenza di questo servizio pubblico in Puglia e a Bari, rispetto alla domanda.

La situazione costringe molte coppie, per cui il passare del tempo è preoccupante, a rivolgersi ad altre strutture fuori Regione o private. Da quando sono mamma, ho sentito rinnovato in me il desiderio di vedere questo servizio pubblico funzionare per dare a quante più coppie possibili la gioia di un figlio. Spero di poter vedere presto questo reparto all’opera, continuerò certamente a monitorare periodicamente la situazione”.