Case e Ospedali di comunità a valere del PNRR, l’audizione di Montanaro in I e III Commissione 

Le proposte delle Aziende sanitarie pugliesi sugli interventi per Case e Ospedali di comunità a valere sui fondi PNRR, sono tornate all’attenzione dei lavori della seduta congiunta delle Commissioni bilancio e sanità, presieduta da Fabiano Amati e Mauro Vizzino.

Il direttore del Dipartimento promozione della salute Vito Montanaro ha comunicato che la Commissione sanità ha trasmesso alle Regioni la proposta di riparto dei fondi e compare la componente finanziaria per la costruzione delle case e ospedali di comunità.

Sono stati aggiunti ulteriori 20 milioni di euro ai 630 milioni previsti per ammodernare ospedali e strutture sanitarie presenti sul territorio, per potenziare l’offerta dell’assistenza territoriale e realizzare ospedali di comunità e case della salute. Montanaro ha elencato le somme così come sono state suddivise. Pertanto, per la ristrutturazione delle case di comunità saranno destinati 177 milioni di euro; 7 milioni di euro per centrali operative territoriali; per le risorse per la interconnessione tra aziende 2,8 milioni; per il device 3,8 milioni; 79 milioni per gli ospedali di comunità; 114 milioni per la digitalizzazione; 94 milioni per le grandi apparecchiature; per adeguamento sismico e strutturale 50 milioni; 114 milioni per il piano nazionale complementare; 2,3 milioni per i flussi informativi; 3 milioni per i corsi di formazione per un miglioramento dei percorsi di sanità.

Un documento di indirizzo definitivo prenderà atto delle linee guida con lo scopo di rendere equa l’assistenza sanitaria a livello regionale.