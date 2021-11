“Caro Policlinico”, lunedì ore 18 al Teatro Margherita di Bari la presentazione dell’eBook 

Il diario della pandemia, nato su Instagram, con la prefazione di Chiara Gamberale

“Caro Policlinico”. È nato così, come una pagina di diario, il racconto quotidiano della pandemia scritto da medici, infermieri, operatori sanitari del Policlinico di Bari. I professionisti in prima linea nella cura dei pazienti Covid hanno rivelato paure ed emozioni e offerto riflessioni sui mesi più duri dell’emergenza sanitaria e lo hanno fatto mettendoci la faccia. È stato sulla pagina Instagram aziendale, @polibari2020, che immagini e parole hanno aperto virtualmente le porte dell’ospedale in un flusso narrativo aggiornato giorno per giorno.

Tra selfie, fotografie in divisa, scatti a fine turno, i dipendenti del Policlinico – in 600 quelli impegnati nell’emergenza Covid – hanno portato il loro punto di vista. Per mesi la pagina Instagram è diventata uno spazio collettivo e interattivo, di racconto e di confronto che oggi si trasforma in un eBook che sarà liberamente scaricabile dal portale web del Policlinico di Bari.

Il progetto “Caro Policlinico” è stato un diario che ha accompagnato ricoveri, terapie e dimissioni. Tra i lettori c’è stato anche chi della scrittura ha fatto passione e professione: l’autrice romana Chiara Gamberale. Colpita dal volto scavato dalla stanchezza e segnato dalla mascherina di un medico di rianimazione, ha voluto regalare a tutta la comunità del Policlinico di Bari parole preziose di gratitudine e ammirazione che sono contenute nella prefazione all’eBook.

Il volume, a cura dell’Ufficio Stampa del Policlinico di Bari, è la raccolta di immagini e di storie che hanno popolato la pagina social del Policlinico di Bari tra ottobre 2020 e febbraio 2021. L’eBook sarà presentato lunedì 22 novembre alle ore 18 presso il teatro Margherita di Bari.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Green Pass obbligatorio.