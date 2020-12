Carabellese grande protagonista della storia dell’A.F.O.R.P.

L’imprenditore Carabellese tra i grandi protagonisti dell’A.F.O.R.P.

Una lunga storia associativa. E’ il 10 maggio 1984 quando alcuni imprenditori della sanità, 25 soci fondatori, intuiscono che il mettere insieme idee, progetti, proposte può rappresentare una svolta nell’ambito di un settore troppo spesso lasciato al suo destino. Una sfida che comincia con l’apporto di alcuni associati che ne cominciano a delineare mission, statuto, programmi. E’ un’idea nuova in un panorama pugliese e meridionale dove il tirare a campare ed il curare i propri interessi rappresenta il leit motiv di imprenditori e cittadini. Una svolta importante arriva con la concreta costituzione della nuova Associazione Fornitori Ospedalieri della Regione Puglia. Uno sparuto gruppo di pionieri della sanità pugliese che si costituisce in associazione e da vita all’ A.F.O.R.P.. Non è ne facile e ne semplice la prima vita associativa, peraltro stretta nella morsa tra Confindustria e Confcommercio, posizionarsi in un panorama socio-politico complesso, difficile a volte anche per la competizione che esiste tra gli stessi associati. Il Dott. Agostino Moro, uno dei primi imprenditori degli anni ottanta ne diventa primo Presidente e viene costituito il Direttivo. Non è semplice fare aggregazione, convincere le imprese della sanità a condividere contenuti e progetti e a puntare ad una sanità migliore operando per il bene dei pugliesi. All’inizio, dopo il primo entusiasmo sorgono incomprensioni e difficoltà, ma la strada è ormai tracciata. Dopo un anno alla guida dell’Associazione viene nominato il Dott. Ugo Motolese che rimane in carica 1 anno, sino al 1986. Un anno dopo, con la presidenza affidata al Dott. Vittorio Carabellese viene individuata anche la sede storica ubicata in via Papalia 16, a Bari. L’ A.F.O.R.P. opera per il bene degli associati e diffonde un sentimento di partecipazione. Anche il numero degli associati cresce, non è facile far stare nella stessa associazione, fornitori di beni e servizi che in gare pubbliche diventano concorrenti. Il miracolo è tutto qui: si sta insieme nell’Associazione e poi si concorre liberamente per le gare.

L’imprenditore Vittorio Carabellese rimane in carica ai vertici dell’A.F.O.R.P. fino all’anno 2008, quando l’associazione elegge Beppe Marchitelli, nuovo presidente.