È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto in materia di adozione delle Linee guida per l’attuazione del Fasciolo sanitario elettronico (FSE), che contiene indicazioni per l’attuazione e il monitoraggio del progetto. L’obiettivo è rendere operativo lo strumento sull’intero territorio nazionale nei tempi previsti dal PNRR (primavera 2026).