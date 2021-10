Campagna vaccinale, missione: recuperare gli indecisi – Il servizio del Tg3Puglia

1 pugliese su 4 non è protetto, considerando gli indecisi e i minori di 12 anni non vaccinabili. 84% la copertura dei vaccinabili. Rischio basso ma non annullato, dice il direttore del dipartimento salute Montanaro. In arrivo l’antinfluenzale

di Maria Grazia Lombardi.

