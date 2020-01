Burioni: «Per adesso niente panico. Ma lavatevi bene le mani»

Per proteggersi dal coronavirus 2019-nCoV “le regole da seguire sono innanzitutto di non andare in Cina.

Poi se si torna dalla Cina evitare per un po’ di tempo il contatto con gli altri. Terzo consiglio: non discriminate i cinesi, ne’ i ristoranti cinesi in Italia perché hanno la stessa possibilità di contagio dei ristoranti marchigiani dove io vivo.

Quarta regola: se vi preoccupate del coronavirus, preoccupatevi prima di tutto dell’influenza che in Italia c’è ed è più pericolosa, e quindi prima di tutto lavatevi sempre le mani che serve per il virus che c’è e per quello che ancora non c’è”.

Lo spiega il virologo Roberto Burioni.