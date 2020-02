Burioni: “C’è soltanto la qua-ran-te-na”

“Fin quando la Cina non riuscirà a controllare l’epidemia, non abbiamo altro metodo se non quello di dire agli italiani di non andare in Cina e di mettere in quarantena tutte le persone che ritornano dalla Cina.

Non è una misura razzista, perché non vale solo per i cinesi ma è rivolta a qualunque essere umano sia stato in Cina e ne torni”. Roberto Burioni, professore e virologo, risponde alle sollecitazioni di Pechino all’Italia con i cinesi che invitano il nostro paese a essere “razionale e seguire la scienza”.