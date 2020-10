Brusaferro – “Se rispettiamo le misure, contagi giù in 20 giorni”

“Il virus circola in tutto il Paese. In alcune regioni la situazione è critica. In tutte l’evoluzione è in peggioramento. In assenza di misure tempestive e incisive è inevitabile una saturazione dei servizi sanitari in tutta Italia nelle prossime settimane” afferma Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità. “Dobbiamo imparare a convivere con questa epidemia per i prossimi mesi – continua Brusaferro – sapendo che per controllarla dobbiamo monitorarla e modellare l’intensità della risposta a livello nazionale, regionale e locale in funzione a su a circolazione e velocità di diffusione”.