Brusaferro: “Sbagliato lasciar correre Omicron così avremo più morti tra i fragili e gli anziani”

“In questo momento è fondamentale la responsabilità dei cittadini, che sanno bene quanto la variante (Omicron Ba.5 ndr) sia trasmissibile. Mascherine e distanziamento aiutano a ridurre la possibilità di contagio. Ci vuole prudenza e consapevolezza da parie di tutti per vivere sereni avendo sempre una particolare attenzione a proteggere anziani e fragili” afferma Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, che sottolinea: “Non bisogna prendere sotto gamba questo virus, anzi, bisogna muoversi con attenzione e vanno protetti i più deboli. Omicron Ba.5 è molto trasmissibile e per esempio è in grado di reinfettare chi ha già contratto il virus, e se colpisce i fragili e gli anziani comporta rischi importanti, di ricovero e mortalità. Il bollettino di questa settimana evidenzia come i non vaccinati rischino 7 volte di più il decesso dei vaccinati con il booster”.