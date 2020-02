Brindisi, piove nell’ospedale Perrino

Quello delle infiltrazioni e’ un problema vecchio, gia’ segnalato altre volte alla direzione sanitaria.

e abbondanti piogge di queste ore hanno causato nuovi problemi all’ospedale perrino di Brindisi. Le immagini si riferiscono al reparto di cardiologia, con l’acqua che si infiltra dalle porte-finestre e si disperde sui pavimenti. All’esterno peraltro ci sono anche escrementi di piccione non puliti, che si mescolano all’acqua piovana. Non e’ la prima volta che si verificano inconvenienti di questo genere. Lo scorso ottobre la pioggia si era infiltrata nel reparto di urologia, anche in questo caso tamponate – in emergenza – con secchi e lenzuola. Quello delle infiltrazioni è un problema vecchio, già segnalato altre volte alla direzione sanitaria, ma evidentemente non si è fatto abbastanza per risolverlo.