Borsa: effetto Covid affossa l’Europa, Milano -3%

Non si arresta la caduta dei listini europei di fronte all’emergenza Covid con metà della Francia dichiarata zona rossa e il rischio di diffusi lockdown in diversi Paesi. Milano perde il 3% con il Ftse Mib sotto i 19 mila punti. Parigi lascia il 2,63%, Londra il 3,07%, Francoforte il 2,85%, Madrid il 3,19%.

Sale la pressione sui mercati per il rischio di un nuovo lockdown per l’emergenza Covid. Negli Usa i futures sullo S&P 500 segnano ribassi del 2%.