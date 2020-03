BOLLETTTINO NAZIONALE DEL 30 MARZO: 1.590 I NUOVI GUARITI, 1648 I CASI POSITIVI (ieri 3.815), 812 I DECESSI (ieri 756)

Il bollettino del 30 marzo sull’emergenza coronavirus in Italia fornito dalla Protezione Civile. Sono 812 i morti nelle ultime 24 ore, 1590 i nuovi guariti, +1648 i casi positivi. In totale, dunque, in Italia sono 101.739 i casi di coronavirus, di cui 11.591 morti e 14.620 guariti. La regione più colpita resta la Lombardia, che oggi registra 458 nuovi morti e 1154 nuovi positivi. Continua comunque a diminuire la crescita dei contagi nella Regione. Sono in totale 477.359 i tamponi effettuati in Italia.

Lombardia: 42.161

Emilia Romagna: 13.531

Veneto: 8.724

Piemonte: 8.712

Marche: 3.684

Toscana: 4.412

Liguria: 3.217

Lazio: 2.914

Campania: 1.952

Trento: 1.682

Puglia: 1.712

Friuli VG: 1.501

Sicilia: 1.555

Abruzzo: 1.345

Bolzano: 1.325

Umbria: 1.051

Valle D’Aosta: 584

Sardegna: 682

Calabria: 647

Basilicata: 214

Molise: 134