BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO PUGLIA 16 AGOSTO 2020

BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO 16 AGOSTO 2020 con dichiarazioni dei DG delle Asl Bari, Lecce e Foggia.

Il presidente della Regione Puglia, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi domenica 16 agosto in Puglia sono stati registrati 1081 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 15 (quindici) casi positivi:

8 in provincia di Bari, 4 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Foggia, 2 riguardanti residenti fuori regione.

NON sono stati registrati decessi.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 267.374 test.

3981 sono i pazienti guariti.

323 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.858

1586 nella Provincia di Bari;

390 nella Provincia di Bat;

681 nella Provincia di Brindisi;

1.267 nella Provincia di Foggia;

610 nella Provincia di Lecce;

290 nella Provincia di Taranto;

34 attribuiti a residenti fuori regione.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 16-8-2020 è disponibile al link: http://rpu.gl/R3TFh

Gli 8 casi rilevati oggi nel territorio della ASL Bari – spiega il DG Antonio Sanguedolce – riguardano 3 cittadini collegati a un rientro dalla Grecia, 1 caso di contatto domiciliare, 1 caso sintomatico, 1 caso di rientro dalla Grecia, 2 casi in provincia. Tutti gli approfondimenti necessari sono in corso per la successiva sorveglianza epidemiologica”

“I casi registrati oggi nella provincia di Lecce – spiega il DG della ASL di Lecce, Rodolfo Rollo – sono relativi a migranti domiciliati nelle aree di isolamento di un centro di accoglienza. Proseguono tutte le consuete e opportune indagini epidemiologiche’

“In provincia di Foggia oggi è stata registrata una nuova positività al COVID 19. Si tratta – spiega il DG della ASL di Foggia, Vito Piazzolla – di un cittadino straniero presente sul territorio provinciale, attualmente ricoverato presso il Policlinico di Foggia in buone condizioni. Prosegue, intanto, l’attività di sorveglianza attiva, svolta senza sosta”.