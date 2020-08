Bollettino  epidemiologico del 21 agosto 2020 con 35 nuovi casi positivi

Bollettino epidemiologico del 21 agosto 2020 con dichiarazioni del dg Asl di Bari, Bat, Foggia e Lecce

Il presidente della Regione Puglia, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi venerdì 21 agosto 2020 in Puglia, sono stati registrati 2931 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 35 casi positivi: 14 in provincia di Bari; 4 nella provincia BAT; 12 in provincia di Foggia; 5 in provincia di Lecce.

NON sono stati registrati decessi

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 279245 test.

3996 sono i pazienti guariti.

419 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4970 così suddivisi:

1618 nella Provincia di Bari;

402 nella Provincia di Bat;

683 nella Provincia di Brindisi;

1297 nella Provincia di Foggia;

642 nella Provincia di Lecce;

291 nella Provincia di Taranto;

37 attribuiti a residenti fuori regione.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Bollettino in allegato

Dichiarazione DG Asl Bari Antonio Sanguedolce:

“Il Dipartimento di Prevenzione ha registrato quest’oggi 14 nuovi casi di positività al Sars-Cov2. Si tratta in buona parte di rientri dall’estero, 5 dalla Grecia, 1 da Spagna e 1 da Malta e 3 contatti stretti di casi già in sorveglianza. Sono stati individuati anche 4 casi positivi durante l’attività di triage in struttura sanitaria – tra cui un neonato ricoverato precauzionalmente al Giovanni XXIII e in condizioni stabili – per i quali sono in corso le indagini epidemiologiche. Ribadiamo, ancora una volta, l’importanza di effettuare l’autosegnalazione sul Portale Puglia Salute per chiunque rientri o soggiorni nel nostro territorio”.

Dichiarazione Alessandro Delle Donne, Direttore Generale della Asl Bt:

“Sono tutti provenienti da Malta i 4 casi positivi al Covid registrati oggi. Hanno correttamente fatto autodichiarazione e sono stati sottoposti a tampone. Sono in corso le indagini epidemiologiche sui contatti diretti”.

Dichiarazione Direttore generale della ASL Foggia Vito Piazzolla:

“Le nuove positività al COVID 19 registrate oggi in provincia di Foggia sono 12. Di queste, 9 sono collegate a tre focolai già noti e circoscritti. Negli ultimi 3 casi si tratta di persone rientrate, rispettivamente, da Croazia, Malta e Ciad. Come sempre il Servizio di Igiene aziendale ha immediatamente provveduto ad avviare l’indagine epidemiologica per risalire ai contatti e attivare la sorveglianza volontaria attiva”.

Dichiarazione direttore generale Asl Lecce Rodolfo Rollo:

“Grazie alle attività di sorveglianza epidemiologica della nostra Asl registriamo oggi 5 nuovi casi: 2 rientri dalla Spagna e 3 contatti stretti di persone positive già note”.