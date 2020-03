link video:

BISCEGLIE: FINO A 100 POSTI LETTO DEDICATI A COVID.

Fino a 100 posti letto per una struttura interamente dedicata al Covid. E’ l’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Bisceglie, da subito individuato come ospedale dedicato ai pazienti affetti da Coronavirus della Asl Bt. “L’intero ospedale è stato rifunzionalizzato alla luce delle nuove esigenze – dice Alessandro Delle Donne, Direttore Generale Asl Bt – il Pronto Soccorso dedicato è stato spostato in un’area dotata di 8 posti letto a pressione negativa e di ulteriori 10 posti letto dotati di monitor per la rianimazione”.

L’Unità operativa di Malattie Infettive è dotata di 20 posti letto a cui si aggiungono i posti letto di medicina, chirurgia, ortopedia, pediatria e ostetricia riconvertiti per l’assistenza ai pazienti Covid. Tutto l’ospedale è stato tempestivamente dotato di tecnologie e apparecchiature in grado di sostenere le attività cliniche.